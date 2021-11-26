Noodle çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Kemik Sulu Noodle çorbası tarifi İçin malzemeler

1 paket hazır noodle

2 su bardağı kemik suyu

1 çay kaşığı toz biber (acı sevmeyenler yarım çay kaşığı koysunlar)

1 tutam karabiber

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Kemik suyumuzu tencereye koyup kaynatıyoruz. Sonra içine hazır noodle koyup üzerine sıvı yağ tuz karabiber toz biberimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Eğer paketin içinden çıkan sosları da kullanacaksanız toz biberi eklemeyin çok acı olabilir. Suyunu çekmeyecek ve eriştesi pişmiş olacak kadar yani yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirdikten sonra çorbamız hazır. Dilerseniz içine et parçaları da atabilirsiniz. Afiyet olsun