  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Noodle çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Noodle çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Kemik sulu noodle çorbası tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:59:00 - 2021-11-28 09:09:50
Noodle çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Kemik Sulu Noodle çorbası tarifi İçin malzemeler

  • 1 paket hazır noodle
  • 2 su bardağı kemik suyu
  • 1 çay kaşığı toz biber (acı sevmeyenler yarım çay kaşığı koysunlar)
  • 1 tutam karabiber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Kemik suyumuzu tencereye koyup kaynatıyoruz. Sonra içine hazır noodle koyup üzerine sıvı yağ tuz karabiber toz biberimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Eğer paketin içinden çıkan sosları da kullanacaksanız toz biberi eklemeyin çok acı olabilir. Suyunu çekmeyecek ve eriştesi pişmiş olacak kadar yani yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirdikten sonra çorbamız hazır. Dilerseniz içine et parçaları da atabilirsiniz. Afiyet olsun

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!
Gündem

Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

AÖF sınavlarına akın eden binlerce öğrenci, şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştı. Okula gittiklerinde sınava girmeden önce, okul kantini ..
Müslüme'nin dedesi sanılan baba Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı!
Gündem

Müslüme'nin dedesi sanılan baba Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı!

Mersin'de belden aşağısı yarı çıplak vaziyette cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dedesi sanılan ancak biyolojik ..
Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!
Siyaset

Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı için, DSÖ'ye sunduğu, "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay