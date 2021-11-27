Nokul tarifi, nasıl yapılır? Nokul nedir?
Sinop’un tescilli ürünü ’nokul’ yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul' ülke sınırlarını aştı
Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen ’nokul’ 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 65 TL’den satılan Sinop’un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.
Bafra Nokulu tarifi, nasıl yapılır?
Malzemeler
Hamuru için
- 125 g tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1.5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı silme tuz
- Aldığı kadar un
İçi için
- 5 su bardağı çekilmiş fındık (Veya ceviz)
- 2 tepeleme su bardağı toz şeker
- 1.5 su bardağı kuru üzüm
Açmak için
- Nişasta
Üzeri için
- 1 yumurta sarısı
- Birkaç damla sıvı yağ
Yapılışı
Tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, yumurtayı, sirkeyi derin bir kaba alın. Kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Unu yavaşça ilave ederek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örtüp yarım saat dinlendirin. Ayrı bir kapta fındık, üzüm ve toz şekeri karıştırın. Dinlenen hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri nişasta serperek, yufka gibi çok ince olmayacak şekilde açın. Her tarafına fındıklı karışımdan serpin. Bir kenarına oklava koyup sarın ve iki uçtan tutarak elinizle hafif büzün. Yağlanmış tepsiye büzdüğünüz hamuru yavaşça çıkartın. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayın. Hamurların üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.