Nokul tarifi, nasıl yapılır? Nokul nedir?

Hamuru için

125 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı silme tuz

Aldığı kadar un

İçi için

5 su bardağı çekilmiş fındık (Veya ceviz)

2 tepeleme su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı kuru üzüm

Açmak için

Nişasta

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Birkaç damla sıvı yağ

Yapılışı

Tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, yumurtayı, sirkeyi derin bir kaba alın. Kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Unu yavaşça ilave ederek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örtüp yarım saat dinlendirin. Ayrı bir kapta fındık, üzüm ve toz şekeri karıştırın. Dinlenen hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri nişasta serperek, yufka gibi çok ince olmayacak şekilde açın. Her tarafına fındıklı karışımdan serpin. Bir kenarına oklava koyup sarın ve iki uçtan tutarak elinizle hafif büzün. Yağlanmış tepsiye büzdüğünüz hamuru yavaşça çıkartın. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayın. Hamurların üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.