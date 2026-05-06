  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Almanya ABD’ye yalvardı: 'Bizi korumanıza ihtiyacımız var' Katil İsrail ordusu binlerce askerin bilgilerini saklıyor Hem leşlerini hem delilerini gizliyorlar Milli Muharip Uçak KAAN için imzalar atıldı AK Partili vekil sosyal medyaya damga vurdu! Köpek sorunu için müthiş tespitler Tarihi seviye! Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! İran'dan ABD'nin teklifine cevap Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi Tanju Özcan’dan şantaj dosyasında bomba itiraflar: ‘Ahmaklıktan cezalandırılmaya razıyım!’ TUSAŞ dijital dönüşüm için milli yazılımı seçti KOVAN'la yola devam
Gündem Samsun’daki görüntüler şehri ayağa kaldırdı: Dehşet kızlar! 5 liseli tutuklandı
Gündem

Samsun’daki görüntüler şehri ayağa kaldırdı: Dehşet kızlar! 5 liseli tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun'da 17 yaşındaki liseli bir kız çocuğunun, ders dışında akranları tarafından yerlerde sürüklenip darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 5’e çıktı.

Olay, 30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde ders dışında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan öğrenciler, 17 yaşındaki D.A.’yı okul bahçesinde darbetti ve o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, D.A.'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darbedildiği, başının defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin şiddeti engellemek yerine yönlendirdiği ve yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Darbedilen öğrenci D.A., önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu, 5 Mayıs’ta da darp görüntülerini polise teslim etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında olaya karışan kızlardan önce N.S. (19) tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T.(14) de akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, darbedilen kız çocuğu ve ailesine, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince sosyo-ekonomik ve psikososyal destek sağlandığı öğrenildi.

Akran zorbalığı çığrından çıktı: 'Şikayetçi olursan...'
Akran zorbalığı çığrından çıktı: 'Şikayetçi olursan...'

Yerel

Akran zorbalığı çığrından çıktı: 'Şikayetçi olursan...'

CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı
CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı

Gündem

CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan "Darağacında Üç Fidan" yüzsüzlüğü!
İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

Gündem

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır
CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

Gündem

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler
AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Siyaset

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret
Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Gündem

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı
Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı

Gündem

Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Ülkenin haline vay vay...

Ccc

Laik düzende ahlaksız dizi ve filmler ile büyüyen sosyal medya ile zıvanadan çıkan gençlik. TEK YOL İSLAM....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23