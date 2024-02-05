Nokia ve Vivo, telefon için güçlerini birleştirdi

vivo ve Nokia yeni bir anlaşma kapsamında 5G teknolojilerinde ortaklık kurdu. Çinli teknoloji devi, artık Nokia’nın 5G patentlerini kullanabilecek. Yıllardır devam eden patent davası da böylece sonlanmış olacak. Peki bu anlaşma vivo sahiplerini nasıl etkileyecek?

vivo ve Nokia, 5G teknolojileri için anlaştı

Anlaşma şartlarına göre vivo, Nokia’nın hücresel teknoloji ve standart temel patentleri portföyüne erişim kazanacak. Bununla birlikte şirket, patentlerin ileriye dönük kullanımı için Nokia’ya telif ödemesi yapmayı da kabul etti.

Nokia daha önce vivo, Oppo, OnePlus ve Realme’nin 5G iletişim teknolojisi patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla ana şirket BBK Electronics’e dava açmıştı. BBK Electronics’e ait markaların aleyhine mahkeme kararının çıkmasının ardından, bazı üreticiler Almanya pazarından geçici olarak çekilmişti.

Yeni anlaşma ise iki şirket arasındaki hukuki belirsizliğin ardından geldi. Anlaşmayla birlikte tüm patent ihlali iddiaları düşürülmüş oldu. Bu lisans anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle vivo, Alman pazarına yeniden giriş yapabilecek.

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, her iki şirketin fikri mülkiyet haklarına saygı gösteren bir anlaşmaya varmasını mutlulukla karşıladığını söyledi. vivo Genel Müdürü Xianwen Xu ise anlaşmadan ve inovasyona olan bağlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Lisanslama anlaşması, her iki şirketin de 5G teknolojilerini geliştirmeye odaklanmasını sağlıyor. Bu iş birliği ayrıca Nokia’nın elde edeceği lisans gelirlerine de netlik kazandırıyor.