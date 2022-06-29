  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nohutlu pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Tam kıvamında nohutlu pilav
Kadın - Aile

Nohutlu pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Tam kıvamında nohutlu pilav

Pratik nohutlu pilav tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-29 13:22:00 - 2022-06-29 13:25:30
Nohutlu pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Tam kıvamında nohutlu pilav

Nohutlu pirinç pilavı tarifi

Malzemeler

  • 2 bardak pirinç
  • 3 bardak kaynar su
  • 1 bardak haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • Yarım limon
  • Yarım çay kaşığı şeker
  • 1 et bulyon
  • Tuz

Nohutlu Pilav Nasıl Yapılır?

1. adım: Pirinçleri bir kaba alın. Üzerine sıcak su, bir tatlı kaşığı tuz ve dilimlediğiniz yarım limonu ekleyerek 1 saat kadar bekletin. Pirinci süzdükten sonra suyunu dökmeyin. Bir tencereye yağı koyun ve biraz kızdırın. Pirinçleri kavurmaya başlayın.

2 adım: Ayrı bir kapta kaynar su, et bulyon, şeker ve pirinçten süzdüğünüz suyu karıştırın. Karışımı kavrulan pirincin üzerine ekleyip biraz karıştırın. Kabukları soyulmuş nohutları da ekledikten sonra bir iki kez çevirip kapağı kapatın.

Nohutlu pilav kaç dakikada pişer?

Tuzu çok eklemeyin çünkü tuzlu suda pirinçleri beklettiniz. Bu aşamada bulyon kullanabilir ya da su yerine tavuk suyu, et suyu da kullanabilirsiniz. Üstüne haşlanmış nohutu da ilave edin ve karıştırdıktan sonra kaynamaya başlayınca altını kısın, kapağını kapatın ve 10 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.

3. adım: Orta ateşte 1 dakika piştikten sonra altını kısın ve suyunu çektirene kadar pişirin. 15 dakika demlendikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun.

10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?
10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23