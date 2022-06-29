Nohutlu pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Tam kıvamında nohutlu pilav

Nohutlu pirinç pilavı tarifi

Malzemeler

2 bardak pirinç

3 bardak kaynar su

1 bardak haşlanmış nohut

1 çay bardağı sıvıyağ

Yarım limon

Yarım çay kaşığı şeker

1 et bulyon

Tuz

Nohutlu Pilav Nasıl Yapılır?

1. adım: Pirinçleri bir kaba alın. Üzerine sıcak su, bir tatlı kaşığı tuz ve dilimlediğiniz yarım limonu ekleyerek 1 saat kadar bekletin. Pirinci süzdükten sonra suyunu dökmeyin. Bir tencereye yağı koyun ve biraz kızdırın. Pirinçleri kavurmaya başlayın.

2 adım: Ayrı bir kapta kaynar su, et bulyon, şeker ve pirinçten süzdüğünüz suyu karıştırın. Karışımı kavrulan pirincin üzerine ekleyip biraz karıştırın. Kabukları soyulmuş nohutları da ekledikten sonra bir iki kez çevirip kapağı kapatın.

Nohutlu pilav kaç dakikada pişer?

Tuzu çok eklemeyin çünkü tuzlu suda pirinçleri beklettiniz. Bu aşamada bulyon kullanabilir ya da su yerine tavuk suyu, et suyu da kullanabilirsiniz. Üstüne haşlanmış nohutu da ilave edin ve karıştırdıktan sonra kaynamaya başlayınca altını kısın, kapağını kapatın ve 10 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.

3. adım: Orta ateşte 1 dakika piştikten sonra altını kısın ve suyunu çektirene kadar pişirin. 15 dakika demlendikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun.