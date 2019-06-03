0553 313 94 23

'Nöbete başladık' deyip duyurdular: YPG'ye karşı ayaklanma başlatıyoruz

Suriye'nin Deyrizor ilçesinde bulunan Bakkara aşireti, bölgedeki sivillere terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
'Nöbete başladık' deyip duyurdular: YPG'ye karşı ayaklanma başlatıyoruz

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un önde gelen aşiretlerinden Bakkara, aşiretleri, kabileleri ve halkı, YPG/PKK'ya karşı ayaklanmaya davet etti.

Deyrizor'un ileri gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgede tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı harekete geçmek için bildiri yayımladı.

Yazılı bildiriye göre, YPG/PKK, yangınlara karşı mücadele eden Bakkara Kabilesi Şeyhi Haçim El-Beşir'in evini bastı ve alıkoydu.

El-Beşir bunun üzerine, aşiret mensuplarına, Deyrizor'un batı kırsalında aşirete bağlı ailelerin yaşadığı Şakra, El Hisan, El Cia, Mıheymide, Sıfire, El Kisra, El Cizre, El Havayic köylerine giden yolları tutma talimatı verdi.

"Çağrı yapıyoruz"

Bildiride el- Beşir, çevredeki diğer Arap kabile ve aşiretlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ukeydat, El Busarsya, El Buhabur, El Ubeyd, El Raviyin, El Cubur, Şammar, Tayyi, El Muhlemiyye, Harb, Udvan, El Valde, El Afadile, Inize, Beni Sab'a, El Nıaim, El Havatine, El Dıleym, El Şarabin, Ceys olmak üzere tüm diğer Arap kabile ve aşiretlerindeki kardeşlerimize, zenginliklerimizi çalan, gençlerimizi tutuklayan, şeyhleri ve yaşlıları aşağılayan ve tarım mahsullerini yakarak aç bırakma politikası uygulayan 'Kandil' kadrolarına karşı, onur ve şerefin korunması adına ayaklanma başlatma çağrısında bulunuyoruz."

YPG/PKK, son 10 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
  1. YPG
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • AlpAlp36 dk önce
    İnsanlık vasfını yitirmiş bu mahluklar duyunca TABİAT, HAYVANATIN NE KADAR MASUM OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖZ ÖNÜNE GELİYOR. BUNU YAPAN, ZARAR VEREN İNSAN NESLİ OLAMAZ.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
  1. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
  2. Arpa tarlası alev alev yandı
  3. Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
  4. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
  5. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
  6. "331 bin mülteci geri döndü"
  7. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
  8. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
  9. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
  10. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
  11. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
  12. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
  13. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
  14. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
  15. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
  16. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
  17. Vali drone destekli trafik denetimine..
  18. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
  19. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
  20. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
  21. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
  22. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
  23. Tunceli lise taban puanları 2019..
  24. Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı
  25. Almanya'da koalisyon ortağı SPD..
  26. Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına..
  27. Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü
  28. Çölyak ve PKU hastalarına..
  29. Otomobil istinat duvarına çarptı
  30. Refüje çarpan minibüs takla attı
Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

Günün Karikatürü

1 Haziran 2019
Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular