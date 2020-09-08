Nöbetçi eczaneler listesi | Akşam saatlerinde ve hafta sonlarından vatandaşlar çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için gerekli ilaçları temin etmek adına nöbetçi eczane arayışına giriyor. Tedavi için gittiğiniz kurumda nöbetçi eczane listeleri genellikle bulunuyor. Aynı şekilde kapalı olan bir eczaneye gittiğinizde hemen kapısındaki duyuru panosunda en yakın nöbetçi eczanenin ismi adresi bulunuyor. Pratik bir yöntem arıyorsanız; il il ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. Peki, en yakın nöbetçi eczane nerede?

Bugün nöbetçi eczane

Vatandaşlar internette en güncel nöbetçi eczane listesini araştırıyor. Genellikle arama motorlarına “Bugün hangi eczaneler nöbetçi” , “En yakın nöbetçi eczane hangisi?” soruları yazılıyor. Güncel nöbetçi eczane listesine bağlı bulunduğunuz belediyelerin internet sitelerinden, illere ait eczacılar odası internet sitelerinden, e devletten ve e nabızdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul nöbetçi eczaneler

İstanbul’da her semtten birkaç nöbetçi eczane bulunuyor. İstanbul’da bulunan nöbetçi eczaneler listesine İstanbul Eczacı Odası internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi nöbetçi eczanelere bağlı bulunduğunuz belediyelerin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara nöbetçi eczaneler

Ankara’da yaşayan vatandaşlar evlerine yakın nöbetçi eczanenin nerede olduğunu, adresini internetten araştırıyor. Ankara’da bulunan nöbetçi eczanelere Ankara Eczacı Odası'nın internet sitesinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir nöbetçi eczaneler

Bir diğer büyükşehir İzmir’de de sık sık nöbetçi eczane listesi aratılıyor. İzmir Eczacı Odası internet sitesinden nöbetçi eczanelerin isimlerine, adreslerine ulaşmanız mümkün.

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü nöbetçe eczane

İstanbul Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde güncel nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Sağlık Müdürlüğü uygulamasını indirip İstanbul nöbetçi eczaneler listesini görebilirsiniz.

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız nöbetçi eczane

E Nabız sisteminden de nöbetçi eczanelere ulaşmanız mümkün. Bunun için E Nabız’a tarayıcınızdan ya da uygulamadan giriş yapmanız gerekli.

E devlet nöbetçi eczane

E devlet pek çok hizmet sağlıyor. Bunlardan biri de nöbetçi eczane listesi. E devlet internet sitesi ya da uygulamadan hızlıca nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

E DEVLET NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ

Nöbetçi eczane uygulama indir

Nöbetçi eczanelere yönelik Play Store ve App Store’da pek çok uygulama bulunuyor. Söz konusu uygulamaları yapılan yorumlara göre karşılaştırıp mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.