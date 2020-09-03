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Spor N'Koudou'nun adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi
Spor

N'Koudou'nun adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:11:01 -
N'Koudou'nun adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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