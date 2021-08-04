Nitelikli eleman yetiştirilecek

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde 2 bin metrekare alana sahip, elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, CNC eğitim, mekanik atölye, robotik ve endüstri 4.0, STEM ve simülasyon bölümlerinin yer aldığı ESO Mesleki Eğitim Merkezi, 12 milyon liralık bütçeyle kuruldu. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ESO Mesleki Eğitim Merkezi’nin bütün makine yatırımları ve alt yapısının tamamlandığını belirterek, eylül ayıyla birlikte eğitimlere başlayacaklarını kaydetti. Kentte işsizlik yaşayan ve mesleksizlik çeken çok fazla sayıda gencin bulunduğuna anlatan Kesikbaş, şöyle konuştu:

Üretken insanlar

“Bu merkezin iyi tanıtılması ve herkesin burayı iyi bilmesi gerekiyor. Eskişehir Valiliğinin desteğiyle BEBKA, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu projenin paydaşlarıdır. 15 milyon lirayı bulan bir proje. BEBKA, merkezin finansmanının yüzde 75’ini sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bize 3 bin metrekare alan tahsis etti. 22 ila 35 yaş arasındaki gençleri, burada eğiteceğiz. Onları üretken insanlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizi sanayiye kazandıracağız. Bu akademide adeta bir fabrika ortamı var. Yılda bin kişiye iş ve aş sağlamasını amaçlıyoruz. ESO Akademi, Eskişehir sanayisinin yüzde 60’ına doğrudan hizmet sağlayabilecek bir eğitim merkezi olacak.”