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Aktüel Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı
Aktüel

Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "(Projeyle) Yazılım ve Veri tabanı Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanlığı, Web ve Mobil Programlama, Siber Güvenlik Uzmanlığı, Bulut Bilişim Uzmanlığı mesleklerinde toplam 8 bine yakın kişiye eğitim verdik"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:37:30 -
Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ve bu çerçevede Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile 8 bine yakın kişiye eğitim sunulduğunu belirten Selçuk, "Bu projeyle mesleki eğitim kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul'da daha sonra Ankara'da bilişim alanında eğitimler verdik." ifadelerini kullandı.

Selçuk, 2015'te hayata geçirilen projeyle bilişim sektörüne yönelik mesleklerde eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yazılım ve Veri tabanı Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanlığı, Web ve Mobil Programlama, Siber Güvenlik Uzmanlığı, Bulut Bilişim Uzmanlığı mesleklerinde toplam 8 bine yakın kişiye eğitim verdik."

Bakan Selçuk, proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini açıkladı.

Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nden yararlanmak isteyenlerin ilgili alanlarda lisans veya ön lisans mezunu olması gerektiğini bildiren Selçuk, böylece eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde uygun hedef kitleye verilmesini sağladıklarını belirtti.

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