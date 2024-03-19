Nissan Formula E takımı üst üste 2 defa podyumda!

Nissan Formula E Takımı, 2023/24 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci podyumunu elde etti ve takım pilotu Oliver Rowland ile heyecan verici São Paulo E-Prix'sinde üçüncü oldu.

Sıkı bir sıralama turunun ardından Rowland ve takım arkadaşı Sacha Fenestraz sırasıyla 11. ve 14. sırada yer alırken, ikili Formula E'nin São Paulo, Brezilya'da gerçekleşen ikinci yarışında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Her iki sürücü de yarış anında etraflarındaki sorunlardan uzak dururken, Rowland istikrarlı bir ilerleme kaydederek kapanış turlarına yedinci sırada girdi. İngiliz yarışçı daha sonra beşinci sırayı kapmak için yaptığı iyi hamlelerle ve öndeki iki sürücünün son podyum pozisyonu için çekişmesinden yararlanarak son virajda içeriye sızdı drag yarışında üçüncülüğü elde etti.

Formula E'nin bir sonraki durağı ilk kez düzenlenecek Tokyo E-Prix'si olacak ve Nissan Japonya’da, kendi evinde, 30 Mart'ta pistte olacak.

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