Nişantaşı'nda ünlü isimlerden para toplayan apartman görevlisi...

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5’er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı. Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.

Birçok kişi verdiği paranın rakamını söylemediği için, görevlinin tam olarak ne kadarlık bir meblağ kayıplara karıştığı bilinmiyor. Ancak yönetimin söylediğine göre bazı kişilerden “borcum var” diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı. Henüz şikayette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikayette bulunulacak.

Ahmet Hakan: O masumlardan biri olabilirdim

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında yaşanan dolandırıcılık hikayesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Haldun Dormen, Zafer Algöz, Bennu Gerede... Benim eski komşularım. Aynı apartmanda değildik ama ben hemen yan apartmanda oturuyordum. Bu apartman ve bu isimlerle ilgili bir dolandırılma olayı, bugün Hürriyet’te okuyacağınız haberde yer alıyor. Bir apartman görevlisi, bu isimleri inceden kafalamış. Çok saf bir tarafım olduğunu aklıma getirip... “Bu isimlerden biri olup Hürriyet’e ben de haber olabilirdim” diye ürperdim vallahi."