Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi, ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 146 öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını hazırladıkları belgeleriyle birlikte 30.06.2021 tarihine kadar elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul adresine yapmaları gerekiyor.
İrtibat numarası: 0212 210 10 10
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgiler aşağıdaki gibidir:
İlan Başlama Tarihi: 16 Haziran 2021
Son Başvuru Tarihi : 30 Haziran 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 7 Temmuz 2021
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): 9 Temmuz 2021
Sonuç Açıklama Tarihi :14 Temmuz 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.nisantasi.edu.tr
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