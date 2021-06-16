  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
Sivasspor'un rakibi belli oldu
Bakan Kurum, müsilaj temizliğinde gelinen noktayı paylaştı
Çin fiyatları düşürmek için harekete geçti! Satışa çıkaracaklar
Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alıyor
Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alıyor

Nişantaşı Üniversitesi, ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 146 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:33:00 - 2021-06-16 14:34:38
Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını hazırladıkları belgeleriyle birlikte 30.06.2021 tarihine kadar elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul adresine yapmaları gerekiyor.

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgiler aşağıdaki gibidir:

İlan Başlama Tarihi:        16 Haziran 2021

Son Başvuru Tarihi :        30 Haziran 2021

Ön Değerlendirme İlan Tarihi:       7 Temmuz 2021

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):        9 Temmuz 2021

Sonuç Açıklama Tarihi :14 Temmuz 2021

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi:     www.nisantasi.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay