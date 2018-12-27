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Nişanlıyken, nikah yapmak pişmanlık..

Nişandan vazgeçildiğinde, gençler eşini de boşamak zorunda kalıyor. Nikâh ancak belediye aktinden sonra kıydırılmalı. Nikâhınızı “nas’olsa dinî” diye hafifi almayın; evliliğin meşrûiyeti Allah katında o nikâhla..

27 Aralık 2018 Perşembe 19:14
Nişanlıyken, nikah yapmak pişmanlık..


Gençleri bir yanlıştan korumak isterken, yanlışa sürükleyen aile büyükleri dikkatli olmalılar. Devir zihin karmaşasının had safhaya geldiği, pis suyun duru suya karıştığı bir devir.

“Çocukları nişanladık. Şimdi gezip tozmak isterler. En iyisi şer’an nikâhlarını da kıyalım duasını edip duyuralım..” demek halisane bir niyet olmakla birlikte, büyük bir yanlışa zemin hazırlamakatadır.

Şer’an nikâh kıyıldığında artık nişan filan söz konusu değildir. Gençler karı-koca olmuşlardır. Nişanın bozulması, onların evliliklerinin sona erdiği anlamına gelmez. Çünki nişan, nikâh kıyıldığı anda biter. Fakat arada belediye evlenme akti yoksa sızlanma başlar: “Şey.. Biz nişanlıyken nikâh yapmıştık da sonra nişanı bozduk..” gibi abes anlatımlar ortaya çıkar.

Nişan, bir sözleşme, tanışma dönemidir. Edeb dairesinde bu nişanlılık dönemi kararlaştırılan süre ne ise o vakte kadar devam etmelidir. Süre tamam olunca da hembelediye sorumluluğundaki resmi akit imzalanmalı hem de dinî nikâh kıyılarak alenen duyurulmadır.

Nişanla birlikte dinî nikâh kıyılmaz.

Nişan, meşrû nikâh kıyıldığı anda biter. Meşrû demek zaten “Şeriata, İslam Hukuku’na uygun olan” demektir. Evlenme onunla olur.

Fakat resmen akit yapılmayınca da olmaz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:25
  1. nişan
  2. nişanlıyken dini nikah yapmak doğru mu

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