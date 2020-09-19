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Aktüel Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı
Aktüel

Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:44:24 -
Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde nişanda takı merasimi düzenleyen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar'ın koordinesiyle ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak nişan ve takı merasimi gerçekleştirilmesi üzerine ekiplerce denetim yapıldı.

Denetimlerde K.D, Z.S, E.D, H.D, M.D. ve Z.S'nin Kovid-19 tedbirlerine uymayarak takı merasimi gerçekleştirdikleri ve gelen tebrikleri kabul ettikleri, sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri tespit edildi.

Söz konusu kişilere kişi başı 3 bin 150 idari para cezası olmak üzere toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

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