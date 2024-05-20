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Ekonomi Nisanda 465 firmaya izin belgesi verildi
Ekonomi

Nisanda 465 firmaya izin belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 09:14:00 -
Nisanda 465 firmaya izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında nisan ayında 465 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında nisan ayında 465 firma için izin belgesi düzenledi.

Nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 13, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
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