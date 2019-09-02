Nişan yolunda feci kaza! Yaralılar var
Aksaray'da nişana gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.02 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
Erdal Narman (43) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresindeşarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Zozan (15), Muhammed (2), Alanur (3), Vural (36), Hassı (65) ve Mihriban Narman yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Narman ailesinin, Ağrı'dan Antalya'ya yakınlarının nişanına gittiği öğrenildi.
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