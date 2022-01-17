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Yerel Nişan töreninde bu sebeple 91 kişi zehirlendi!
Yerel

Nişan töreninde bu sebeple 91 kişi zehirlendi!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 13:16:00 -
Nişan töreninde bu sebeple 91 kişi zehirlendi!

Yayla Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.

Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.

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