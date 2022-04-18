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Yerel Nisan sonuna yaklaşırken her yer beyaza büründü
Yerel

Nisan sonuna yaklaşırken her yer beyaza büründü

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle Bulgaristan sınırına yakın bölgeler tamamen beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:11:00 -
Nisan sonuna yaklaşırken her yer beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış Kırklareli’nin yüksek kesimlerde yeri kar yağışına bıraktı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Bulgaristan’a sınır köyler beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşattı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Polis ekipleri de kazaların yaşanmaması için devriye atıp sürücüleri uyarıyor.

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