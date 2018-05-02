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Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2018 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün kadın elbisesi olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise bezelye oldu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:23
Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2018 Nisan ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN FAZLA KADIN ELBİSESİNİN FİYATI ARTTI

Nisan ayında giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan elbise, yüzde 32.98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler;aynı gruptan yüzde 31.59 ile kadın bluzu, yüzde 28.55 ile kadın etek, yüzde 27.93 ile kadın ayakkabı ve yüzde 25.73 ile kadın çantası oldu.

EN FAZLA BEZELYE UCUZLADI

2018 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bezelye, yüzde 36.71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 32.08 ile taze fasulye, yüzde 24.63 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 21.83 ile ütü ile yine gıda harcamaları grubunda fiyatı yüzde 18.20 düşen salatalık oldu.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:23
  1. İstanbul
  2. ito
  3. nisan ayı zam şampiyonu

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