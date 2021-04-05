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Ekonomi Nisan ayı kira artış oranı belli oldu!
Ekonomi

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:48:00 -
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu!

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 13,18 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 13,18 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise tüketici fiyat endeksinde Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

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