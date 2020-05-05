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Ekonomi

Nisan ayı enflasyonu 0,85

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); nisanda bir önceki aya göre yüze 0.85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.66 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:48:00 -
Nisan ayı enflasyonu 0,85

Geçen ay ana harcama gruplarında da değişim gözlendi. Yıllık bazda en düşük artış yüzde 1.55’le haberleşme grubunda yaşandı. Artış oranı giyim ve ayakkabıda yüzde 4.90’la, eğlence ve kültürde yüzde 4.91’le, ulaştırmada ise yüzde 5.54’le sınırlı kaldı.

En yüksek artış yüzde 31.32’yle alkollü içecekler ve tütünde görüldü. Bu harcama grubunu yüzde 20.34’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.52’yle konut izledi.

Yİ-ÜFE DE ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE); nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10.87 artış gösterdi.

 

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