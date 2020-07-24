Nilüfer Belediyespor'da 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

BURSA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da 4 oyuncu ile 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı ve tüm takım karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi Nilüfer Belediyespor'da oyuncular ile teknik ekip, sağlık kontrolünden geçirildi. Burada rutin işlemlerinin yanı sıra tüm ekibe Kovid-19 testi de uygulandı.

Sağlık kontrolleri sonrası yeni sezonun hazırlıkları sürerken, bir oyuncuda Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından tüm takım tekrar teste girdi. Yapılan testler sonucunda, 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde Kovid-19 tespit edildi.

Bunun üzerine tüm takım Üçevler Spor Tesisleri'nde karantinaya alındı. Sürekli sağlık ekiplerinin kontrolü altında izolasyon sürecine giren takımın, tesiste tek kişilik odalarda dışarıyla hiçbir temas olmayacak şekilde karantinasını sürdürdüğü bildirildi.



