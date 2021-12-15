Felaket kapıda! Milyonlarca yıldır buzullarda uyuyan virüsler uyanıyor!

Bilim insanları, Kuzey Kutbunda yaklaşık 30 bin yıldır uyuyan virüslerin uyanmasından endişe duyduklarını açıkladı. Çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle bölgedeki donmuş topraklar çözülüyor. Böylece virüs ve bakterilerin yüzeye çıkması an meselesi.

Bilim insanlarının endişeleri kesinlikle gerçekçi. Çünkü 2014'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Sibirya permafrostunda sıkışıp kalmış 30 bin yıllık virüs türü Pithovirus uyanarak amiplere saldırmaya başladı.

Biyogüvenlik projesi başladı

Rusya’nın kurduğu Kuzey Kutbu Konseyi'nin başkanı diplomat Nikolay Korchunov, bir açıklama yaparak küresel ısınma nedeniyle toprak çözülürken on binlerce yıl boyunca buzun altında kalan mikropların 'uyanma' riskinin olduğunu söyledi.

Korchunov, Konseyin “biyogüvenlik” projesi oluşturduğunu belirtti. Bu projedeki bilim insanları, son buzul çağından bu yana donmuş olabilecek hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının yol açabileceği riskleri ve olası etkileri araştıracak.

Bu arada, Rusya’nın yaklaşık yüzde 65'i donmuş topraklardan oluşuyor. Bu donmuş topraklar yaz aylarında bile çözünmüyor. Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar yükseldikçe yavaş yavaş çözünmeye başladı.

Donmuş toprak karbon salacak

Virüs ve bakterilerin uyanmasının yanı sıra permafrostun altından çıkan fosillerle de sıkça karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 14 bin yıl önce soyu tükenmiş yünlü gergedanların kalıntıları ve 40 bin yıllık bir kurt kafası fosili gün ışığına çıktı.

Bilim insanları, antik hastalıkların yan ısıra permafrosttaki organik maddenin çözülmesiyle karbondioksit ve metan gazlarının salınmasından da endişe ediyor. Çünkü her iki gaz da küresel ısınmayı artırdığı için erimeyi hızlandıracak.