Nike'da büyük çöküş! Dibi gördü

Nike yöneticileri, bu yavaşlamanın nedenini kısmen Air Force 1 ve Nike Dunks gibi “yaşam tarzı” markalarına bağladı. Bu markaların satışlarının büyük bir kısmı internetten elde ediliyor ve yaşam tarzı kategorisindeki satışlar, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Spor giyim sektöründeki diğer markalar da bu düşüşten etkilendi. Lululemon ve Under Armour hisseleri New York'ta düşerken, Academy Sports & Outdoors, Dick's Sporting Goods ve Foot Locker’ın hisseleri de değer kaybetti. Avrupa'da Adidas, Puma ve JD Sports hisseleri de benzer şekilde geriledi.

UBS, Nike hisse tavsiyesini nötr'e düşürdü. Analist Alex Straton, şirketin stratejik değişimlerle uğraşması ve makroekonomik olumsuzluklarla mücadele etmesi nedeniyle Nike'ın dalgalı performansının yakın vadede devam etmesini beklediğini belirtti.