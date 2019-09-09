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Nikahta 9’un 9’unu tutturdular

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Tekirdağ’da da 9 çift, özel olduğunu düşündükleri 09.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:31
Nikahta 9’un 9’unu tutturdular

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Tekirdağ’da da 9 çift, özel olduğunu düşündükleri 09.09.2019 tarihinde dünya evine girdi.


Türkiye’nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesinde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memurutarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine giriyor.


“Uğurlu sayım 9’du”


09.09.2019 tarihinde evlenen çiftlerden Meral Açıkalan yaptığı açıklamada, “Ben ikizler burcuyum. Şanslı noktamız eşimle aynı gün doğumluyuz. İkimizde 15.06’da doğduk. Benim uğurlu sayım 9’du. Dokuz rakamının hayatımda uğurlu rakam olduğunu bazı günler hep şahitlik etti. Buna kanaat getirmiştim. Evlilik ve nikah tarihimin de 9 rakamını içermesini özellikle istemiştim. Bu tarihi özellikle aldık. İnşallah hepimiz için hayırlı olur” dedi.


Burhan Açıkalan ise “Ben mutluyum. Çok mutluyum. Nikah tarihimizin de şöyle güzel bir gün olmasından çok mutluyum” diye konuştu.


Unutmamak için kalıcı günü seçtiler


Emre ve Demet Polat çifti ise “Özel olarak bugünü seçtik. Yeni bir başlangıç bizim için. Bide 09.09.2019 güzel bir tarih diye düşündük. Özellikle hatırlamak konusunda bu tarihi seçtik. Sosyal medyayı kullanmadığımız için bildirim konusunda biz daha kalıcı bir günü tercih etmiş olduk” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:31
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