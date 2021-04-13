Nikahlar iptal mi oldu? Düğün nişan yapmak yasak mı?
Düğün yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kısmi kapatma süreci başladı. İki haftalık kısmi kapanma şayet vakalarda azalma görülmezse uzatılacak. Peki, düğün yasağı geldi mi? Nikahlar yapılamayacak mı?
Koronavirüs salgınında artan vakaların ardından yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Nikahlar iptal mi oldu? Düğün nişan yapmak yasak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün nişan gibi organizasyonların iptal edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi” dedi.