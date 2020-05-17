  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH, İdlib’de 200 bin sivile iftar ulaştırdı

İki yüzlülüğün adı riya

“İnsan unutkandır, bunu unutma!”

Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?
için kalan
Aktüel

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde ocaktan bu yana 41 kişi Lassa ateşinden öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:26:56 -
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde ocaktan bu yana 41 kişi Lassa ateşinden öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyindeki Bauchi eyaletinde yıl başından bu yana 41 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bauchi Eyaleti Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (BASPHCDA) Başkanı Dr. Rilwanu Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lassa ateşi vakalarının birçoğu geç bildiriliyor ve bu nedenle ölüm oranları da artıyor." ifadesini kullandı.

Muhammed, "Sadece Bauchi eyaletinde ocak ayından beri 41 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Halka da çağrı yapan Muhammed, "Lassa ateşi ölümlerinin azaltılması için eyalet yönetimi farklı adımlar atıyor. Vatandaşlar da hijyen kurallarına dikkat etmeli." diye konuştu.

Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 1000'e yakın Lassa ateşi vakası tespit edildi ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı