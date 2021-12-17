Nijerya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif

Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirten Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Adebayo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesi için her iki ülkeden kamu sektörü ve özel sektörden oluşan Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi kurulması teklifinde bulundu.

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle son yıllarda Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Adebayo, "Gerekli anlaşmaların imzalanmasında ve her iki ülkenin işletmeleri arasında bilinçli şekilde bağlantıların oluşturulmasında kaydettiğimiz ilerlemeyi şahsen beğeniyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarının etkisinin, kesinlikle rakamların ötesinde olduğunu vurgulayan Adebayo, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması için çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Adebayo, Nijerya'nın hızla uygulanabilecek sürdürülebilir ortaklıklar istediğine ve bu ortalıklarda Türkiye'nin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye, Nijerya'nın stratejik ortağı olduğunu kanıtladı"

Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı yatırımlarla "ülkenin stratejik ortağı" olduğunu yeterince kanıtladığını söyleyen Adebayo, "Son zamanlarda Türkiye-Nijerya ilişkileri tarım, inşaat, tüketim ürünleri, eğitim, petrol ve doğal gaz gibi çeşitli alanlarda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

Adebayo, iki ülkenin mevcut ekonomik ilişkilerinin iyileştirilmesi için potansiyelinin fazla olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin Nijerya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve tarım ürünleri ithal ederken, Nijerya'nın ise Türkiye'den tekstil, halı, tarım makineleri ve tıbbi malzemeleri ithal ettiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Afrika'daki teknik desteği için Nijerya'yı bölgesel koordinasyon merkezi olarak seçtiğine değinen Adebayo, Türkiye'nin Abuja'da üniversite dahil çeşitli okulların kurulması yoluyla Nijerya'nın eğitim sektöründe çok aktif olduğunu vurguladı.

Adebayo, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini artırmak için petrol, doğal gaz, sanayi, tarım ve madencilik gibi sektörlerde iş birliği yapılabileceğini belirterek, "Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş ve ticaret fuarları gibi ticari tanıtım faaliyetleri, her iki ülke için yatırım fırsatları yaratabilir." dedi.

"Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi" kurulması teklifi

Adebayo, yakın zamanda Türkiye ile Nijerya'nın arasındaki ekonomi alanında imzalanan mutabakat zaptlarının, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerde ilerleme kaydedildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı yatırımlar gibi Nijeryalı iş insanlarının da Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirten Adebayo, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamların güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Adebayo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesi için her iki ülkeden kamu sektörü ve özel sektörden oluşan Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi kurulması teklifinde bulundu.