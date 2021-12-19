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Dünya Nijerya'da silahlı saldırılarda çok sayıda kişi öldü
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırılarda, 38 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:44:00 -
Nijerya'da silahlı saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Giwa bölgesine bağlı köylere saldırı düzenlediğini belirtti.

Aruwan, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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