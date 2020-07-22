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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 03:56:53 -
Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, eyaletin Magani ve Tungan-Bako köylerinde silahla etrafa ateş açtı.

Saldırıda 16 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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