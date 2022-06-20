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Yerel Nijerya'da silahlı saldırılar: 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
Yerel

Nijerya'da silahlı saldırılar: 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 04:01:00 -
Nijerya'da silahlı saldırılar: 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını söyledi. Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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