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Nijerya'da silahlı saldırılar: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:32:51 -
Nijerya'da silahlı saldırılar: 16 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı komşu köyler Bidda, Ungwar Rogo, Kajera, Karda ve Magazawa'da etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayı doğruladı ancak ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Shehu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.

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