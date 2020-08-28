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Aktüel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 132 kişi kurtarıldı
Aktüel

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 132 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 00:17:27 -
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 132 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa İbom eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 132 kişi kurtarıldı.

Akwa İbom Eyaleti Emniyet Müdürü Imohimi Edgal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Edgal, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 132 çocuk ve kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 13 çete üyesinin yakalandığını aktaran Edgal, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüşmüştü.

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