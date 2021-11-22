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Dünya Nijerya'da silahlı çetelere ağır darbe
Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere ağır darbe

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen hava operasyonda, silahlı çetelerin kampı ortadan kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 02:19:00 -
Nijerya'da silahlı çetelere ağır darbe

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sokoto eyaletinde 45 kişinin öldürülmesinin ardından silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda çetelerin Bokkolo bölgesindeki kampı bombalandı ve çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Sokoto eyaletinin Goronyo ve Illela bölgelerinde 14 ve 15 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından Sokoto eyaletine ilave asker konuşlandırılması talimatını vermişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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