  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da şiddet olaylarında temmuz ayında 415 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'da şiddet olaylarında temmuz ayında 415 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:30:35 -
Nijerya'da şiddet olaylarında temmuz ayında 415 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 415 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Sivil Kurumu tarafından yayımlanan "Nijerya Yasta: Şiddet Olayları" başlıklı rapora göre, temmuz ayında ülkenin 28 eyaletinde şiddet olayları meydana geldi.

Eyaletlerde Boko Haram ve silahlı çetelerin düzenlediği saldırıların yanı sıra yaşanan etnik çatışmalarda 283 sivil ve 132 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda, çok sayıda kişi kaçırıldı ve ev kundaklandı.

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram ile mücadelede başarı elde edildiğini düşünülürken, son zamanlarda artan saldırılarının korkunç olduğunu belirtti.

Adamu, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili hükümetin yeni stratejiler ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırılarının yanı sıra silahlı çeteler de güvenliği tehdit ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı