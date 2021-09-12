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Dünya Nijerya'da sel felaketi: 13 ölü!
Dünya

Nijerya'da sel felaketi: 13 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 20:40:00 - 2021-09-12 20:42:00
Nijerya'da sel felaketi: 13 ölü!

Gololo Toplum Hizmeti Başkanı Gololo Abba Alhaji, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerden 200'den fazla kişinin etkilediğini belirtti.

Alhaji, sel felaketinde 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sularla kaplandı. Sel nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken bazıları da yolda kaldı.

Bauhci eyaletinde geçen ay sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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