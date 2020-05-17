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Nijerya'da muhalefet partisi hükümetten Çinli sağlık ekibinin yerini açıklamasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:13:45 -
Nijerya'da muhalefet partisi hükümetten Çinli sağlık ekibinin yerini açıklamasını istedi

ABUJA (AA) - Nijerya'da ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında nisan ayının başında Çin'den gelen 18 kişilik sağlık ekibinin nerede olduklarının açıklanmasını talep etti.

PDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için ülkemize gelen Çinli 18 kişilik sağlık ekibinin nerede olduğunu iki gün içerisinde açıklamalı." ifadesine yer verildi.

Nijerya Sağlık Bakanlığının Çinli sağlık ekibiyle ilgili kamuoyuna bilgi vermemesinin eleştirildiği açıklamada, "Sağlık Bakanı, Çinli sağlık ekibini karşılamak için başkent Abuja'daki Nnamdi Azikewe Uluslararası Havalanına gitti ancak şimdi onların nerede olduğuna dair sorulara cevap vermiyor." değerlendirmesi yer aldı.

Hükümetin, vatandaşlarının sağlık güvenliğini ve hayatlarını umursamadığını öne süren muhalefet partisi PDP, "Nijeryalıları, Çinli doktorların ülkeye varışlarından itibaren Kovid-19 vakalarındaki artışı yakından takip etmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çinli 18 kişilik sağlık ekibi nisan ayının başında Nijerya'ya gelmişti.

Nijerya Tabipler Birliği, Çin'den 18 kişilik sağlık ekibi getirme kararının yanlış olduğunu açıklamış ve bu kişilerin nerede olduğu son günlerde tartışmalara neden olmuştu.

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