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Dünya Nijerya'da menenjit salgını: 10 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da menenjit salgını: 10 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-04-22 15:42:00 -
Nijerya'da menenjit salgını: 10 kişi öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde 10 kişinin menenjit salgınında hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde 10 kişinin menenjit salgınında hayatını kaybettiği belirtildi.

Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Dr Muhammad Lawan Gana, konuya dair yaptığı açıklamada, eyalette 177 menenjit vakası tespit edildiğini, hastalardan 10'unun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Eyaletin birçok bölgesinde salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işitme duyusunu kaybettiği belirten Gana, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Gana, hükümetin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslararası ortaklarla işbirliği içinde hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uğraştığını belirtti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) 28 Mart'ta yapılan açıklamada, 1 Ocak-5 Mart tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette menenjit vakalarına rastlandığı belirtilmişti. (İLKHA)
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