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Nijerya'da Kovid-19'lu kadının bebeği sağlıklı dünyaya geldi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:43:51 -
Nijerya'da Kovid-19'lu kadının bebeği sağlıklı dünyaya geldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hamileliği sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kadının bebeği sağlıklı doğdu.

Lagos eyalet valisi Babajide Sanwo-Olu, Twitter hesabından, Kovid-19 teşhisi konulan ve Lagos Gbagada İzolasyon Merkezinde tedavi gören bir kadının doğum yaptığını bildirdi.

Sanwo-Olu, "İzolasyon merkezinde sezaryenle doğum yapan vatandaşımız sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi." ifadesini kullandı.

Sunday Sun ismi verilen bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Vali Sanwo-Olu, her ikisinin şu an gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

Vali Sanwo-Olu, Lagos eyaletindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin bilgi vererek, "İzolasyon merkezinde ikisi Hindistan ve biri Çin vatandaşı olmak üzere 67 hastamızın daha testleri negatif çıktı." açıklamasını yaptı.

Nüfusu 200 milyonu aşan ülkede 32 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 5 bin 621'e, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 176'ya ulaştı.

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