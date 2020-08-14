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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:14:35 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 48 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 340 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 453 artarak 48 bin 116'ya yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 966'ya çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 34 bin 309'a ulaştığı ifade edildi.

NCDC Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, son zamanlarda vaka sayılarında görülen düşüşün, yeterli testin yapılamamasından kaynaklandığını bildirdi.

Lagos 16 bin 256, başkent Abuja 4 bin 632, Oyo 2 bin 935, Edo 2 bin 399, Rivers 1991 ve Kaduna 1706 kişiyle ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı, 24 bin 727 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 572 bin 865 oldu. Bu ülkeyi 96 bin 108 vakayla Mısır, 48 bin 116 vakayla Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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