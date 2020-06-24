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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Son 24 saatte 8 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 533'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 07:23:45 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 371'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 117 bin 569 Kovid-19 testi uygulandığı, vaka sayısının son 24 saatte 452 artarak 20 bin 371'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 533'e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 338 olduğu belirtildi.

Lagos 9 bin 73, başkent Abuja 1605, Kano 1190, Oyo 1055, Rivers 930 ve Edo 797 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 327 bini aştı, 8 bin 653 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

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