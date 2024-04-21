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Dünya Nijerya'da katliam gibi kaza
Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
2024-04-21 02:33:00 -
Nijerya'da katliam gibi kaza

Nijerya'nın kuzeyindeki komşu eyaletler Kaduna ve Kano'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 24 kişi öldü.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, yaptığı açıklamada, Ahmadu Bello kara yolunda aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak yolcu taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Nadabo, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyalet Koordinatörü İbrahim Sallau Abdullahi ise Kano-Maiduguri kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA
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