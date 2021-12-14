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Dünya Nijerya'da katliam gibi kaza
Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 04:19:00 -
Nijerya'da katliam gibi kaza

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Kano-Jama'are kara yolunda kamyonla yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Abdullahi, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyleyen Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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