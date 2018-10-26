0553 313 94 23

Nijerya'da Kaşıkçı için adalet yürüyüşü düzenlendi

Nijerya'da, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenlenen adalet yürüyüşü için başkent Abuja'daki meydanda toplanan Nijeryalı gazeteci ve aktivistler, Suudi Arabistan'ın Abuja Büyükelçiliğine yürüdü.

26 Ekim 2018 Cuma 23:20
Nijerya'da Kaşıkçı için adalet yürüyüşü düzenlendi

Başkent Abuja'daki meydanda toplanan Nijeryalı gazeteci ve aktivistler, Suudi Arabistan'ın Abuja Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kaşıkçı için adalet", "Gazetecilik suç değil", "Gazetecilere karşı şiddetleri durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup, Suudi Arabistan aleyhine sloganlar attı. Gazeteci ve aktivist Abdülaziz Abdülaziz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın ölümünün Suudi Arabistan devletinin "korkunç" bir eylemi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gerçeği ortaya çıkmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Abdülaziz, "Türkiye, bize adaletin yanında olduğunu gösterdi." dedi.

Abdülaziz, Kaşıkçı için adalet istediklerini belirterek, "Bu olayda kimin parmağı varsa adalete teslim edilmeli. Gazeteci olmak suç değil, Kaşıkçı'nın tek suçu doğruyu söylemekti." diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:20
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'daki doğal afetler 3 binden fazla can aldı
    1. Endonezya'daki doğal afetler 3 binden..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    3. İstanbul'da dev operasyon! 87 kişi..
    4. Düzce'de iki katlı ahşap yangında kül..
    5. Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye..
    6. Bursa'da FETÖ operasyonu! 3 işadamı..
    7. Donma tehlikesi geçiren 3 asker tedavi..
    8. IKBY'de uçak seferleri iptal edildi
    9. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde..
    11. Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar..
    12. Yeni Havalimanı'na gidecek İETT..
    13. Kütahya'da 'polis telsizi' operasyonu!
    14. Irkçı söylemler başına iş açtı! Kovuldu
    15. Nijerya'da Kaşıkçı için adalet..
    16. Emine Erdoğan: Nüfus ancak 3 çocuk ile..
    17. Rus şirket açıkladı! Yüzde 95'i..
    18. Bursaspor ilk yarıda galibiyete uzandı
    19. Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?
    20. Ülkeyi yasa boğan açıklama:..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?