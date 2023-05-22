Nijerya'da kanlı saldırı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi hayatını kaybetmiş, 746 kişi kaçırılmıştı.
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