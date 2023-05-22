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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 00:56:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi hayatını kaybetmiş, 746 kişi kaçırılmıştı.
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