Nijerya'da kanlı saldırı

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, eyaletin Batsari bölgesine gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıda birçok ev kül oldu. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı. Bölgeler, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.