  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 34 çocuk operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:29:00 -
Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı

Nijerya'nın Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) Sözcüsü Femi Babafemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesinde iki kız çocuğunun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Operasyonda kaçırılan toplam 34 çocuğun kurtarıldığını ifade eden Babafemi, çocukların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Babafemi, konuyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini bildirdi.

Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın

Altın konusunda 650 ve 800 lira öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil, bu kez hem dolar hem de altın için çok am..
Rusya'dan şok açıklama! 3. Dünya Savaşı orada başlayacak
Dünya

Rusya'dan şok açıklama! 3. Dünya Savaşı orada başlayacak

3. Dünya Savaşı'nın siber uzayda başlayacağını iddia eden üst düzey bir Rus savunma yetkilisi, siber uzayda yeni bir küresel çatışmanın çıkt..
Kılıçdaroğlu bu rakamları alıp, evine çerçeve yaptırsın! Al sana dolar bazında asgari ücretin kronolojisi
Siyaset

Kılıçdaroğlu bu rakamları alıp, evine çerçeve yaptırsın! Al sana dolar bazında asgari ücretin kronolojisi

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde asgari ücreti dolara endeksleyen CHP Genel Başkanı Kemal ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay