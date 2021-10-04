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Dünya Nijerya'da iskele çöktü! En az 20 ölü
Dünya

Nijerya'da iskele çöktü! En az 20 ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki bir nehrin kıyısında bulunan iskelenin çökmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 00:23:00 -
Nijerya'da iskele çöktü! En az 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletindeki bir nehrin kıyısında bulunan iskelenin çökmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Rivers eyaletine bağlı Port Harcourt bölgesinde cenazeden dönen yolcuların nehirdeki tekneye binmeye çalıştığı sırada iskele çöktü.

Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu.

Yetkililer, olay sırasında iskelede en az 80 yolcunun bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

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