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Dünya Nijerya'da hapishaneye saldırı! 6 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da hapishaneye saldırı! 6 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hapishaneye saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 6 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:01:00 -
Nijerya'da hapishaneye saldırı! 6 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam eyaletin Jos bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda mahkum firar etti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırı sırasında firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığını belirtti.

Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

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